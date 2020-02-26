Ryabkov: ABD’nin İran ile işbirliği yapan ülkelere uyguladığı yeni yaptırımlar yasa dışı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin İran ile işbirliği yaptıkları için bazı ülkelere yönelik yeni yaptırım uygulamalarını yasa dışı olarak nitelendirdi.

İran’ın nükleer programı ile ilgili ortak komisyonun toplantısından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ryabkov, ABD’nin İran ile işbirliği yapmaları nedeni ile bazı ülkelerdeki kuruluş ve şahıslara yönelik uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtti.

Rus diplomat ayrıca Moskova’nın ABD’nin tek taraflı yaptırım uygulamaya yönelik hukuka aykırı politikalarını kınadığını vurguladı.

ABD’nin dün duyurduğu yaptırımların Rus kuruluşlarını ve vatandaşlarını kapsamayıp İran, Suriye ve Kuzey Kore işbirliği yapan diğer ülkelerdeki kişi ve kuruluşlara uygulandığını söyleyen Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Durumun böyle olması, ABD’nin dış ülkelere tek taraflı olarak uyguladığı yaptırımların, yasalara ve hukuka aykırı oldukları ve Washington’un kendi istemediği rotada olanlara şantaj yapma ve iradesini dikte etme arzusundan başka dayanağı olmadıkları yönündeki ana tutumumuzu ortadan kaldırmayıp tam tersine, destekliyor. Biz elbette ki bu politikayı kınıyoruz, bu politika baştan sona kadar yasa dışı ve Washington’un aradığı hedeflere ulaşmaz."

‘Rusya koronavirüs konusunda Çin’e hem politik, hem de mali destek sağlayacak’

Ryabkov, Moskova’nın yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını ile ilgili olarak Pekin’e hem politik, hem de mali destek sağlayacağını söyledi:

“Bugünkü toplantıda bu konu dile getirildi ve etkinliğin tüm katılımcıları Çinli meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduklarını ve destek vereceklerini ifade etti. Şuna dikkat çekmek istiyorum, son zamanlarda çeşitli ve çok taraflı platformlarda Çin’e salgınla mücadelede destek verme kararlılığımızı dile getirdik. Tabii ki sadece politik olarak değil, aynı zamanda mali olarak ta bunu yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.