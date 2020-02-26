Rus senatörler: ABD Rusya ve diğer ülkelere yaptırımlarla askeri ve ekonomik amaçlar peşinde

Uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rus senatörler Rusya, Türkiye, Çin ve Irak’a İran füze programına verdiği destekten dolayı yaptırım uygulayan ABD yönetiminin bir takım askeri ve ekonomik amaçlar hedeflediğini belirtti.

Rus senatörler, ABD’nin Rusya, Türkiye, Çin ve Irak’a İran füze programına verdiği destekten dolayı yaptırım uygulamasını değerlendirdi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Aleksey Kondratyev, ABD’nin kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kanunu kapsamında Rusya dahil bazı ülkelere karşı yaptırımlar uygulayarak kendi askeri ve ekonomik çıkarlarını ilerlettiğini belirtti.

Sputnik’e konuşan Kondratyev şu değerlendirmeyi yaptı:

“Durumun kıvranılmasını etkileyen bazı faktörler var. ABD politik anlamda kendini nükleer silahların yayılmasına karşı mücadele alanında küresel savaşçı olarak göstermek istiyor. Oysa bu, İran nükleer anlaşmasından çıkması bağlamında, gerçek adımlarla bağdaşmıyor, ama şimdiden bu süreç içine Çin’i de çekme girişimi var.”

Yaptırımların askeri yönünün, başta Ortadoğu ve Asya-Pasifik bölgesinde olmak üzere uçak gemileri ve denizaltılar sayesinde nükleer güçlerini yoğunlaştırmak için koşullar yarattığını söyleyen Rus senatör, bunun da Rusya ve Çin’e karşı tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Kondratyev, “Ekonomik faktör, rakip teknolojileri pazarın dışına çıkarma ve bu teknolojilerin gelişme parametrelerini düşürme amacıyla üçüncü ülkeler üzerinden dahil rakiplerin öncelikle ileri teknoloji işletmelerine etki yapılması” diye ekledi.

'Mutlak sinizm'

Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD’nin yaptırımı için “mutlak sinizm” nitelendirmesinde bulundu.

Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yaptırımların mutlak sinizmi, sadece Washington’un bir kez daha kendi yasalarını yabancılara karşı uygulaması değil, aynı zamanda cezalandıran tarafın, İran nükleer programıyla ilgili çok önemli anlaşmadan tek taraflı olarak çıkan ülke olması” ifadesini kullandı.

Kosaçev, ABD’nin tamamen uluslararası anlaşmalar çerçevesi dışına çıkmaya karar verdiğini belirterek şunları ifade etti: “Washington şimdi dünyaya, bu kez hangi yaptırımları uygulayacaklarını ve ihlalinden dolayı ABD vatandaşı olmayan hangi şahısları cezalandıracağını anlatıyor.”