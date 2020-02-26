Rusya: ABD'nin vize vermemesiyle ilgili kriz giderek büyüyor

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gennadiy Kuzmin, Rusya dahil bazı ülkelerin temsilcilerine ABD vizelerinin verilmemesiyle ilgili krizin giderek büyüdüğünü belirtti.

girişimiyle acil toplanan BM Genel Kurulu Ev Sahibi Ülkeyle İlişkiler Komitesi’nde konuşan Kuzmin, “Üye ülkelerin temsilcilerine vizelerin verilmemesi krizi giderek büyüyor. ABD, misyona katılması gereken Rusya temsilcilerine vize vermiyor. Misyonda çalışan diplomatların vizeleri de uzatılmıyor” dedi.

Ayrıca BM Genel Sekreterliği’nde çalışacak Rus vatandaşlarına da vizelerin verilmediğini söyleyen Kuzmin, “Bu politika diğer ülkelere karşı da uygulanıyor. Böylelikle bir dizi ülkenin, BM Şartı’na dayanan örgüt çalışmalarına katılma hakkı kaba bir şekilde ihlal ediliyor” ifadesini kullandı.

ABD’nin BM kurallarını ihlal etmesinin sistematik bir politika haline geldiğini dile getiren Kuzmin, Washington’un, BM’nin tüm taleplerini ve şikayetlerini görmezden geldiğini ve durumu düzeltmek için hiçbir adım atmadığını sözlerine ekledi.