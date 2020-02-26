Rusya’da uçaklar sınır ihlali yaptıklarında izlenecek prosedür onaylandı

Rusya’nın sınır ihliali durumunda izleyeceği yeni prosedüre göre Rus hava sahasını koruyan birlikler, sivil uçakları sadece çok özel durumlarda, içlerinde yolcu ya da rehinelerin olmaması kaydıyla düşürebilecek.

Rusya’nın hava sahasının korunması sırasında uçakların yapacağı sınır ihlalleri durumları için yeni kurallar yürürlüğe girdi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in onayladığı ve resmi belgeler sitesinde yayınlanan mevzuata göre Rus hava sahasını koruyan birlikler, sivil uçakları sadece çok özel durumlarda, içlerinde yolcu ya da rehinelerin olmaması kaydıyla düşürebilecek.

İhlalciler önce uyarılacak, ardından inişe ya da Rus hava sahasını terk etmek için zorlanacak

Prosedüre göre Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait uçaklar önce sınırı ihlal eden uçağı, telsiz kanallar üzerinden komutlarla ve görsel sinyallerle Rusya’nın hava sahasını terk etmesi için uyarılmalı, uçağın komutlara uymayıp uçmaya devam etmesi halinde ya iniş yapmaya, ya da Rus hava sahasından çıkmaya zorlanmalı.

Askerlerin elinde uçağın kaçırıldığına dair bilgi varsa hava aracı o tür durumlar için belirlenen havalimanlarına iniş yapması için zorlanmalı, eğer uçak hiçbir talimata uymuyorsa, içinde rehinelerin olmaması durumunda askerlere ateş açma yetkisi veriliyor.

Mevzuatta yapılan yeni düzenleme ile 1994 yılında yayınlanan ve aynı şekilde yolcuların olduğu uçakların düşürülmesini yasaklayan belge değişmiş oldu.