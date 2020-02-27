Rus Dışişleri'nden koronavirüs nedeniyle Güney Kore, İran ve İtalya'ya seyahat uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülke vatandaşlarına koronavirüs salgınının yayıldığı Güney Kore, İran ve İtalya'ya seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Güney Kore, İran ve İtalya'da yayılmayı sürdürürken Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin uyarı açıklaması yapıldı.

Ülke vatandaşlarını bu ülkelere seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği tavsiye edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kore, İran ve İtalya'nın çeşitli bölgelerindeki yeni tip koronavirüs salgınıyla bağlantılı olarak ve salgının Rusya Federasyonu topraklarına yayılmasını önlemek için Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarına çok acil olmadıkça, geçici olarak Kore, İran ve İtalya'ya seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etmektedir."

Bakanlık ayrıca, şu anda bu üç ülkede bulunan tüm Rus vatandaşlarına, iletişim bilgilerini büyükelçilik web sitelerinde listelenen e-posta veya yardım hatları aracılığıyla iletme çağrısında bulundu.

Rusya Tur Operatörleri Birliği'ne (ATOR) göre, şuan Güney Kore'de yaklaşık 1000 Rus turist bulunuyor.