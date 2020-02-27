Nebenzya: ABD'den START-3 anlaşmasının uzatılması önerimize hâlâ yanıt bekliyoruz

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ülkesinin geçen yılın sonunda ABD'ye Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) süresinin uzatılması yönündeki önerisine ilişkin açıklamada bulundu.

Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin, yeni START'ı ABD'ye herhangi bir ön koşul olmaksızın genişletmeyi teklif etti" ifadelerini kullandı.

Rus temsilci, "Hâlâ yanıt bekliyoruz" diye konuştu.

START-3 anlaşması Şubat 2021'de sona eriyor uzatılmaması durumunda, dünyanın en büyük iki nükleer gücünün stratejik cephaneliğini sınırlandıran herhangi bir anlaşma kalmayacak.

Rusya ve ABD tüm dünyadaki nükleer savaş başlıklarının yüzde 90'ını kontrol ediyor.