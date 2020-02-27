Rusya vatandaşı kadın uyuşturucu soktuğu suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına alındı

Başkonsolosluğun açıklamasında, Rusya vatandaşı Natalya Olegovna Krılova'nın bu sabah iniş yaptığı İstanbul Havalimanı’nda güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Gözaltına alınan kişinin eşinin verdiği bilgi doğrultusunda başkonsolosluk açıklama talebiyle ilgili birimlere başvurdu. Şimdilik ulaşılan bilgilere göre, Krılova 2 yıl önce Türkiye topraklarına yasadışı yollardan uyuşturucu madde sokma girişiminde bulunduğu şüphesiyle gerçekleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.
Krılova’nın eşiyle sürekli temas halinde oldukları belirtilen başkonsolosluğun açıklamasında, yetkilerinin imkan verdiği ölçüde zanlının haklarının korunması ve durumun en kısa sürede lehine çözülmesi için destek verdikleri kaydedildi.
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