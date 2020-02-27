Büyükelçi Samsar: Rus turist sayısını artırmak istiyoruz

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye’ye geçen yıl 7 milyon Rus turistin geldiğini belirterek, bu sayıyı artırmak istediklerini söyledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Uluslararası Andrey Karlov Vakfı tarafından 'Dostluk Yolları: Türkiye-Almanya-Rusya forumu' düzenlendi.

Forum çerçevesinde Samsar, "Turizm çok önemli bir alan. Geçen yıl Rus turist sayısı 7 milyona ulaştı. Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Turizm ilişkilerimiz için çok önemli bir faktör" dedi.

Bu yıl Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin 100. yılını doldurduğunu belirten Samsar, ilişkilerin dinamik biçimde gelişeceğine ve projelerle güçleneceğini ifade etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı tarafından Dostluk Yolları: Türkiye-Almanya-Rusya forumu düzenlendi. pic.twitter.com/cd2oBFV93l — Rusya Araştırmaları Enstitüsü (@rusencenter) February 27, 2020

​Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019 yılındaki Rus turist sayısının 7.018 milyon turiste ulaştığını ve bu sayının geçen yıla kıyasla yüzde 17.65 daha fazla olduğunu açıkladı.