Putin, Rus ‘Disneyland’inde çocuklarla bir araya geldi

Life televizyonunun aktardığına göre, Putin, Rus Disneyland’i ‘Ostrov Meçtı’ya gitti. Eğlence merkezi gezisinde Putin’e Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin eşlik etti.
Путин в парке развлечений:— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 27, 2020
- А можно вас обнять?
- Можно pic.twitter.com/o9wWFkp4WS
Parkı gezerken Putin’in etrafını çocuklar sardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir çocuğun Putin’e “Size sarılabilir miyim?” dediği görüldü. Putin de çocuğun bu isteğini kırmadı, yaklaşık yarım saat boyunca diğer çocuklarla da fotoğraf çektirdi.
Açılışı 29 Şubat’ta yapılacak parkın ilk ziyaretçileri yetimhanelerdeki ve büyük ailelerin çocukları oldu.
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