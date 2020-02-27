Putin, Rus ‘Disneyland’inde çocuklarla bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki eğlence merkezi ‘Ostrov Meçtı’yı (Hayal Adası) ziyaret etti ve parktaki çocuklarla yarım saat fotoğraf çektirdi. Rus ‘Disneyland’i olarak anılan parkın açılışı 29 Şubat’ta yapılacak, ancak yetimhanelerdeki çocuklar parkın ilk ziyaretçileri oldu.