Ünlü Rus sunucu Ukrayna parlamentosu eski Yüksek Rada vekilini stüdyodan kovdu

Rus sunucu Vladimir Solovyov, Instagram’dan Rossiya 1 televizyonundaki programındaki programında eski Yüksek Rada vekili Aleksandr Kovtunenko ile aralarında yaşanan tartışmanın videosunu yayınladı. İkili arasındaki tartışma, Nazi Almanyası’na karşı yürütülen Büyük Vatan Savaşı sırasında Ukraynalı milliyetçilerin gerçekleştirdiği suçlar konuşulurken çıktı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör #вечерсвладимиромсоловьёвым Владимир Соловьев (@vrsoloviev)'in paylaştığı bir gönderi ( 26 Şub, 2020, 10:33öö PST )

Kovtunenko, Ukrayna Milliyetçiler Örgütü’nün İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet birliklerine karşı savaşan askeri kanadı Ukrayna İsyan Ordusu (UİO) ve liderleri Stepan Bandera ile Roman Şuheviç’in eylemlerini haklı çıkarmaya çalıştı. Duruma öfkelenen Solovyov güvenliği çağırdı ve Kovtunenko’yu stüdyodan çıkarmalarını istedi.

Ukrayna İsyan Ordusu, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi ordusunun yanında, Sovyet birliklerine karşı savaşmıştı.

Ukrayna Milliyetçiler Örgütü ve Ukrayna İsyan Ordusu, İkinci Dünya Savaşı’nda birçok suça imza attı.

Bu suçlar arasında 1943 yılında Ukrayna’nın batısındaki tarihi bölge Volhinya’da toplu Yahudi katliamı yapmaları da bulunuyor.

Binlerce Ukraynalı Nazilerle işbirliği yapmayı reddettikleri için vahşice öldürülmüştü.