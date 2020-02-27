Putin: Rusya, eski Sovyet cumhuriyetlerinden kalan tüm borçları ödedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Sovyetler Birliği’nin yasal varisi olduğunu ve tüm eski Sovyet cumhuriyetlerinin borçlarını, yurtdışındaki varlıklarına karşılık ödeme yükümlülüğünü aldığını, ancak bazı cumhuriyetlerin varlıklarını devretmediğini belirtti.

Anayasa Çalışma Grubu ile görüşen, “Mevcut Anayasa’nın giriş bölümünde bin yıllık tarihten bahsediliyor, bu ortada olan bir şey. Yasal varis olduğumuz da ortada olan bir şey. Her halükarda tüm ülkeler, bizim varis olduğumuzu kabul etti. Sovyetler Birliği’nin tüm cumhuriyetlerinin kredilerini geri ödemeleri gerekirken bunu bizim yapacağımızı herkes kabul etti. Misal sadece Ukrayna’nın 16 milyarlık borcunu ödedik” ifadelerini kullandı.

Görüşmeye katılanlar, ödenen borçların Anayasa’ya yazılmasını teklif edince Rus lider, “Bunu yazmaya gerek yok. Ama biz, ‘Evet, biz varisiz, bu yüzden eski Sovyet cumhuriyetlerinin tüm borçlarını, yurtdışındaki varlıkları karşılığında ödeme yükümlülüğünü üzerimize alıyor’ dediğimizde tüm dünya sevinmişti. Tüm cumhuriyetlerin kredilerini kapattık, ama eski Sovyetler Birliği alanında oluşan bazı yeni ülkeler yurtdışındaki varlıklarını bize devretmedi” dedi.