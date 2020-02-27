Rusya, koronavirüs nedeniyle İran'la uçak seferlerini durduruyor

Rusya hükümeti, yeni tip koronavirüsün ülke içinde yayılmasının önüne geçmek için önlem almaya devam ediyor.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya ile İran arasındaki uçak seferleri yarından itibaren askıya alınacak. Rus Aeroflot ile İranlı Mahan Air şirketleri kısıtlamanın kapsamı dışında tutulacak.

Bakanlık, "Moskova'dan İran'a ve tersi yöndeki seferler, Şeremetovo Uluslararası Havalimanı'nın F terminalinden gerçekleştirilecek" diye ekledi.

Son verilere göre koronavirüs İran'da 245 kişiye bulaştı ve 26 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının İran, İtalya ve Güney Kore'de "ani" artışından "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.