Rus Dışişleri, İdlib görüşmelerine Fransa ve Almanya’nın katılması fikrini değerlendirdi

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Türkiye’niniçin dörtlü görüşme teklifine tepkilerinin ne olduğu sorusuna ''Şimdi görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerin birkaç gün süreceğini düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse karadaki durumla ilgili belirleyici rol oynamayan ülkelerin bu görüşmelere katılımı yönünde soru işareti var. Böyle bir katılım ne için lazım? Bu kadar. Biz farklı girişimlere hazır ve açığız, ama bu girişimlerin bir şekilde açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Yani ne için, bunun anlamı, katma değeri ne olacak? Karmaşık sorunlar dahil çeşitli çözüm yöntemlerimiz güzel bir şekilde çalışırken tüm bunlardan ne elde edeceğiz?” yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarında 5 Mart'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yapılmasının henüz bulunmadığını söylemişti.