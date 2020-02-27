Rusya: Türkiye'ye ait İHA, Suriye ordusu tarafından düşürüldü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, 25 Şubat günü Suriye hava sahasını ihlal eden ve Suriye ordusuna saldırmaya hazırlanan TSK’ya ait ‘Anka’ çok amaçlı insansız hava aracının Suriye hava savunması tarafından vurulduğunu bildirdi.