‘İki Rus firkateyn Türk boğazlarından geçip Akdeniz'e yöneldi’

Rus Karadeniz Filosu Sözcüsü Yarbay Aleksey Rulyov, filoya ait iki firkateynin Karadeniz’den Akdeniz yönünde İstanbul ve Çanakkale boğazlarından planlı geçiş gerçekleştirdiğini belirtti.

Rulyov, “Kalibr-NK füze sistemi gibi hassas silahla donatılan Amiral Makarov ve Amiral Grigoroviç firkateynleri Sivastopol’den, Rus Donanması’nın Akdeniz’deki daimi grubuna katılacağı uzak deniz bölgesine planlı geçiş gerçekleştiriyor” diye açıkladı.

Rulyov, Karadeniz Filosu’na ait Amiral Essen firkateynin de 2019 Aralık’tan bu yana Akdeniz’de görev yaptığını da sözlerine ekledi.

Amiral Makarov ve Amiral Grigoroviç gemileri, Akdeniz'deki konuşlanma noktalarından daha önce defalarca Suriye'deki terörist grupları vurmuştu.

Öte yandan, Rusya'nın Suriye kıyılarındaki gemi filosunu güçlendirmesi, İdlib'de gerilimin tırmandığı bir döneme denk geliyor.