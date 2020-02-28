Rus senatör: TSK'nın eylemleri yüzünden İdlib teröristlerin kalesi haline geldi

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabbarov, İdlib'de yaşanan son gelişmelere ilişkin Sputnik'e yaptığı açıklamada "Suriye'deki teröristlerin kalesi İdlib oldu ve bu, büyük ölçüde Türkiye’nin terörle mücadelede üzerine aldığı yükümlülükleri yerine getirmemesi sayesinde oldu. Yani bu, onların (teröristleri) koruğu anlamına geliyor" dedi.

Cabbarov, sadece Suriye'de değil tüm bölgede tehdit kaynağı durumu meydana getiren bu tür eylemlere son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.