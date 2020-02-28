Rus milletvekilinden ‘İdlib görüşmeleri devam etsin’ çağrısı

Rus milletvekili Novikov, Rusya ve Türkiye arasındaki Suriye görüşmelerinin, İdlib’de yaşananlara rağmen devam etmesi gerektiğini belirtti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov, Sputnik yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı; “Mevcut durumda Ankara’nın eylemleri, Suriye’deki krizin çözümüne Rusya ile ortak katılıma rağmen, S-400 alımına rağmen, Ankara’nın Moskova dahil herkesten bağımsız politika yürüttüğünü gösteriyor. Diğer yandan Türkiye, NATO’nun tüm dayanışma yaklaşımlarına aykırı hareket etmeye hazır değil, politik ve askeri anlamda NATO üyeliğine değer veriyor.”

Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin geleceğiyle ilgili olarak Ankara’nın ‘genelde zor müzakereci’ olduğuna işaret eden Rus milletvekili, buna rağmen müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini, bunun Suriye’deki çözümü de ilgilendirdiğini söyledi.

Novikov, “Rusya, meşru yollarla seçilmiş yönetimin davetiyle Suriye topraklarında bulunuyor ve biz, Beşar Esad hükümetiyle olan anlaşmalara uygun olarak hareket etmeye devam etmeliyiz, üstelik böyle bir işbirliği etkisini gösterdi” dedi.

Daha önce varılan tüm kararların ardında büyük çalışmanın, büyük çabaların, uzlaşıların, anlaşmaların, bazı durumlarda da Suriye çözümü için verilen kurbanların yer aldığını kaydeden Novikov, “Bu yüzden, bugüne kadar elde edilen tüm deneyime değer verilmeli ve mevcut durumu çözüme kavuşturmak için ek yollar aranmalı” diye ekledi.