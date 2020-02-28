Rus Büyükelçiliği: Türkiye, Rusya'nın diplomatik temsilciliklerinin güvenliği için kapsamlı önlemler alınıyor

İrina Kasimova, Sputnik’e açıklamasında, "Dün akşamdan itibaren Büyükelçilik ve Rusya’nın Türkiye’deki diğer diplomatik temsilciliklerin güvenliği artırıldı. Güvenlik polis özel timler tarafından sağlanıyor. Bunun için Türk tarafı kapsamlı önlemler alıyor" dedi.