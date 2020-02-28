Lavrov: Suriye'deki teröristlerle uzlaşma yapılamaz

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Lüksemburg'la gündemimizde Suriye ve Libya'nın bulunduğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki durum dahil olmak üzere küresel siyasetle ilgili konular da vardı. Rusya hem Suriye'de hem de Libya'da ilgili ülkenin tüm siyasi güçleri arasında kapsamlı bir diyalog kurulmasını destekliyor, tüm dış aktörlerden bu ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini bekliyor. Elbette, 2011 yılında başlayan sözde Arap Baharı'ndan sonra baş kaldıran teröristlerle hiçbir uzlaşma yapılmamasından yanayız" dedi.

'İdlib'e ilişkin mutabakatlara bağlıyız'

Suriye'de gerilimin tırmanmasından kaçınmak için tüm çabaların birleştirilmesinin önemli olduğunu belirten Lavrov, Türkiye'yle yapılan İdlib'e ilişkin mutabakatlara bağlılıklarını koruduklarını vurguladı.

Rus ve Türk askeri yetkililer arasında İdlib'deki duruma ilişkin olarak sürekli temas tesis edildiğini söyleyen Lavrov, Türkiye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki muhalifleri teröristlerden ayırması gerektiğinin altını çizdi.