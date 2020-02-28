Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov ve ABD'li mevkidaşı Milley, İdlib'i konuştu

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in İdlib'deki durumu istişare ettiği belirtildi.

İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Rusya ile ABD orduları arasında en üst düzeyde temas kuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov ile Milley, İdlib'deki gerilimle ilgili telefon görüşmesi gerçekleşti.

Bakanlığın açıklamasında, "Taraflar, Suriye'deki durum ve karşılıklı çıkarları temsil eden diğer konularda görüş alışverişi yaptı" dendi.