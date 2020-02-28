Rusya'da helikopter düştü: 1 ölü

Olay, Astrahan bölgesinin Narimanov ilçesinde saat 20.30 civarında meydana geldi.
Helikopterin, Lukoil petrol şirketine ait olduğunu ifade ediliyor.
Olay yerine ambulans sevk edildiği öğrenildi.
Rusya'nın Astrahan bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Olay, Astrahan bölgesinin Narimanov ilçesinde saat 20.30 civarında meydana geldi.
Helikopterin, Lukoil petrol şirketine ait olduğunu ifade ediliyor.
Olay yerine ambulans sevk edildiği öğrenildi.
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