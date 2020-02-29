Rusya, Arktika’ya yeni hava savunma tümeni yerleştirdi

Savunma Bakanlığı kurul toplantısında konuşan Şoygu, Kuzeydoğu Geçidi’nin koruma altında olduğunu söyleyerek, Kuzey Filo’nun her yıl Hava İndirme Kuvvetleri, Hava ve Uzay Kuvvetleri ve Özel Operasyon Kuvvetleri ile birlikte “önemli sanayi hedeflerini savunma ve Rusya’nın Arktik bölgesindeki ekonomik çıkarlarını koruma” yönünde tatbikatlar gerçekleştirdiğini anlattı.

Arktika’daki ordu birliklerini güçlendirmenin, Savunma Bakanlığı’nın önceliklerinden biri olduğuna işaret eden Şoygu, “Orada askeri altyapısını oluşturmak için güvenli bir temel oluşturduk. Arktik adalarda, askerlerin rotasyon temelinde görev yaptığı ve dünyada eşi benzeri olmayan idari ve meskun kompleksler inşa edildi” ifadesini kullandı.

Kuzey Filo’nun envanterine en kısa zamanda Borey-A sınıfından ‘Knyaz Vladimir’ adlı ilk nükleer füze kruvazörü ile ‘Amiral Kasatonov’ adlı firkateynin, bu yılın sonuna kadar da 4 adet savaş gemisi, denizaltı ve botun katılacağını söyleyen Şoygu, “Toplamda bu yılın sonuna kadar, zorlu Arktik koşullarda kullanıma uyarlanan 180’den fazla silah ve askeri teçhizat Kuzey Filosu’na dahil olacak” diye ekledi.