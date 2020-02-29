Nebenzya: Suriye'de gerilim ancak Rus-Türk diyaloğuyla düşürülebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelen Nebenzya, İdlib'de yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Batılı ülkelerin İdlib'deki durumu kullanarak Moskova ile Ankara'nın arasını açma çabalarına rağmen Astana formatına ihtiyacın devam ettiğini belirten Nebenzya, "Gerilim, partnerlerimizin buna yönelik kurnazca çağrıları değil, yalnızca Rus-Türk diyaloğu ile düşürülebilir" dedi.

Rus diplomat, "Bugün görüldü ki, bazıları Ankara'yla aramızı açmak için İdlib'deki durumu kullanıyor. 'Astana öldü' ifadesini kullanıyorlar. Onları hayal kırıklığına uğratarak söylemek isterim ki, Astana'yı gömmek için acele etmeyin" diye ekledi.