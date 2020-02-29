Moskova’da 2015’te öldürülen muhalif siyasetçi Nemtsov için binlerce kişi yürüdü

RİA Novosti muhabirinin aktardığına göre başkent Moskova’da kent otoritelerinin izniyle gerçekleştirilen yürüyüş Strastnoy bulvarından başlayarak Akademik Strahov caddesi boyunca devam etti.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde, Rusya bayraklarının yanı sıra çeşitli siyasi partilerin bayrakları ile Boris Nemtsov’un portrelerini taşıdı. Ayrıca yürüyüşte ‘Nemtsov bir Rusya kahramanıdır’ gibi sloganlar atıldı.

Moskova’daki yürüyüşe katılanlar arasında; Halk Özgürlüğü Partisi lideri Mihail Kasyanov, Yabloko Partisi’nin başındaki Nikolay Rıbakov, gazeteci Vladimir Kara-Murza ve Nemtsov’a yakın isimlerden birisi olan siyasetçi İlya Yaşin de bulundu.

Rusya İçişleri Bakanlığı’na göre 5 sene önce öldürülen siyasetçi Nemtsov için Moskova’da yapılan yürüyüşe 10.500 kişi katılırken, St. Petersburg’daki gösterilerde yaklaşık 1.000 kişi yer aldı. Ülkenin Yekaterinburg, Perm, Novosibirsk, Kazan ve Krasnodar kentlerinde de daha küçük çaplı yürüyüşler yapıldı.

1990’larda Rusya hükümetinde üst düzey görevlerde yer almış olan Nemtsov 2000’lerdeyse muhalif kanada geçmişti. Nemtsov, 27 Şubat 2015’te Moskva nehri üstündeki Bolşoy Moskvoretskiy Köprüsü üstünde öldürüldü. Temmuz 2017’de cinayetin gerçekleştirilmesinde yer aldığı belirlenen 5 kişi 11 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.