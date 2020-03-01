Kremlin: Putin Macron’la görüştü, İdlib’deki teröristlere karşı alınan tedbirleri anlattı

Kremlin’in açıklamasında, Paris’in isteği üstüne telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransız mevkidaşı Emmenuel Macron’un, ‘İdlib vilayetinde gerilimin sert bir biçimde tırmanmış olması ışığında Suriye sorunu hususunda fikir alışverişine devam ettikleri’ belirtildi.
Telefon görüşmesi sırasında Rusya liderinin, Suriye’nin kuzeybatısındaki teröristlerle mücadele adına alınmış olan tedirler hususunda Fransız Cumhurbaşkanı’nı bilgilendirdiği kaydedildi.
Ayrıca, söz konusu bölgedeki insani durumun da ele alındığı belirtildi.
Bunun yanında Kremlin açıklamasına göre Rusya lideri Macron’a, Suriye hakkındaki tüm güncel meselelerin, gelecek günlerde Moskova’da en üst düzeyde yapılacak Rusya-Türkiye görüşmesinde derinlemesine ele alınacağını aktardı.
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