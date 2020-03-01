Rus askeri uzman: ABD, İdlib’de Türkiye’yi destekler görünürken ‘mış gibi yapıyor’

Rus askeri bilimler doktoru Konstantin Sivkov, Suriye’nin İdlib vilayetinde gerilimin tırmandığı bu dönemde, Washington’ın Ankara’yı destekler gibi görünürken ‘mış gibi yaptığını’, ABD’den gerçek eylemler beklememesi gerektiğini söyledi.

ABD’nin BM elçisi Kelly Craft’ın İdlib’deki gerilime ilişkin “Rusya Federasyonu’na (Suriye’deki) savaş uçaklarını karaya indirmeleri; ayrıca tüm Suriyeli güçler ile Rus destekçilerine de 2018’de belirlenmiş olan çatışmasızlık sınırlarına çekilmeleri çağrısını yapıyoruz” açıklaması sorulunca, Rus askeri uzman Konstantin Sivkov şu yorumu yaptı:

“Amerikalıların bu tip açıklamaları, Türkiye’yi destekleyip, Suriye’de Rusya ile Türkiye arasında savaş çıkması için Ankara’yı daha kararlı eylemlere girişmeye itme amacı taşımakta.”

Sivkov RİA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti: “Amerikalılar Türkiye’yi destekliyorlarmış görüntüsü yaratıyor. Ancak savaş başlaması halinde Ankara’yı desteklemeyeceklerdir.”