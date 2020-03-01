Rus Senatör: Sputnik Türkiye çalışanlarına yönelik saldırının sorumluları cezalandırılmalı

Rusya Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Kosaçev, Sputnik Türkiye çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili, Türkiye'nin olayı hızlıca araştırması, sorumluların cezalandırılması ve Rus basınının tamamı için güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi.

Ankara'da Sputnik Türkiye servisinde çalışan 3 gazetecinin evlerine dün akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Rusya Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Rus basınına baskı yapılmasının ikili ilişkilerdeki durumu zorlaştıracağı yorumunda bulundu.

'Rus basını için gerekli önlemler alınmalı'

Kosaçev, Türkiye'nin saldırının sorumlularını hızlıca araştırması, sorumluları cezalandırması ve Rus basını için gerekli güvenlik önlemlerini alması gerektiğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Kosaçev Ankara’nın, girişeceği olası bir başka eylemin ikili ilişkilerin daha da zorlaşmasına yol açacağı konusunda uyarılması gerektiğini ifade etti.