Rus senatörden Sputnik Türkiye çalışanlarına saldırıyla ilgili açıklama: Yanıt vereceğiz

Rus senatör Oleg Morozov, Sputnik Türkiye çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili Rusya'nın yanıt vereceği açıklamasını yaptı. Morozov, ikili ilişkilerdeki gerginliğin, gazetecilere eziyet etmek için bir sebep olmadığını ekledi.

Dün akşam Ankara'da Sputnik Türkiye çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yapan Morozov, “Türkiye bu vandallara karşı bizzat tedbir almalı ve yasa doğrultusunda haklarında kovuşturma yapmalı. İlişkilerimizin zorlaşması, gazetecilere eziyet etmek için bir sebep değil” dedi.

Sputnik'e konuşan Morozov, "Her halükârda biz cevabımızı vereceğiz. Türkiye aktif bir şekilde yanıtlarımızla karşı karşıya kalıyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Gazeteciler Birliği: Gazetecilerin canlarına kastetme girişimi

Rusya Gazeteciler Birliği Sekreteri Timur Şarif ise saldırı ile ilgili, "Türkiye’de olanlar doğrudan bir saldırı ve gazetecilerin canlarına ve sağlıklarına kastetmeye yönelik bir girişim. Bu, sadece gazetecilik ve toplumsal kuruluşların tepkisini ortaya koymasının gerektiği bir saldırı değil. Kuşkusuz Rusya Dışişleri Bakanlığı da doğrudan konuya müdahil olup saldırganların derhal tespit edilmesi, gözaltına alınması ve bu tür provokasyonların tekrarlanmamasını garanti etmek için Türk mercilere yönelik nüfuzunu olabildiğince ortaya koyacaktır” değerlendirmesini yaptı.