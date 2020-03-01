Putin: Rusya'da koronavirüsle ilgili durum kontrol altında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da koronavirüsle mücadele konusunda gerekli tüm önlemlerin alındığını, durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.

Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda gerçekleşeşen toplantıda konuşan Rusya lideri Putin, koronavirüsle mücadele konusunda açıklamada bulundu.

Putin, "Rusya'da bu tehlikeli hastalık konusunda gerekli her şey yapılıyor, ilgili tedbirler alındı. Bu tedbirlerin etkili olmasını umuyorum” dedi.

Putin, virüsün olumsuz etkilerinin kendini fark ettirdiğini, küresel ekonomik ilişkileri etkilediğini ekledi.