Kiselev: Sputnik Türkiye’yle ilgili durum Putin-Erdoğan görüşmesinin atmosferini kötü etkiliyor

Sputnik ve Russia Today'in (RT) bağlı olduğu Rossiya Segodnya'nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Sputnik Türkiye haber ajansına yönelik eylemlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak görüşmelerin atmosferi üzerine olumsuz etkiye sahip olduğunu belirtti.

Kiselev, Rossiya 1 televizyonundaki Vesti Nedeli adlı programda, “Sputnik uluslararası haber ajansının Ankara ve İstanbul temsilcilerine yönelik bu hafta sonu hem bazı saldırgan ve henüz yakalanmayan şahıslar hem de Türk polisi tarafından gerçekleşen eylemler, olası Moskova görüşmesi öncesindeki atmosferi iyileştirmediği ortada” ifadesini kullandı.