Türkiye, Rusya semaları üzerinde denetim uçuşu gerçekleştirecek

Rusya'nın 2-6 Mart günleri arasında Almanya üzerinde 1300 kilometrelik bir gözlem uçuşu gerçekleştireceğini belirten Rusya Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Rıjkov, aynı dönemde Türkiye'nin de Rusya semaları üzerinde denetim uçuşu yapacağını açıkladı.

Rıjkov'a göre, Türk denetçiler Kubinka Havalimanı'ndan başlayarak Rusya semalarını gözlemleyecek. İsveç gözlem uçağı CN-235 ile gerçekleştirilecek uçuş sırasında uçakta Rus uzmanlar da bulunacak.

Rıjkov, CN-235 uçağının herhangi bir silah kullanımı için tasarlanmış olmadığını kaydetti.

Rusya, Almanya üzerinde gerçekleştireceği uçuşta ise An-30B uçağını kullanacak.