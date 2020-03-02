Peskov: Endişeliyiz, Sputnik Türkiye’ye karşı bir kısıtlama olmamasını umuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’de Rus basınına karşı yürütülen eylemlerden endişe duyduklarını, Sputnik Türkiye de dahil olmak üzere, Rus basın kuruluşları için kısıtlamaların olmamasını umduklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Sputnik Türkiye çalışanlarının evlerine yapılan saldırılar ve kurumdaki gözaltılara ilişkin konuştu.

Peskov, “Biliyorsunuz ki Rusya, Dışişleri Bakanlığı üzerinden basın mensuplarına yönelik eylemler konusundaki derin endişelerini dile getirdi. Bu nedenle basın mensuplarının, özellikle de Sputnik gibi Rus basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin bir kısıtlamayla ve dünkü gibi durumlarla karşı karşıya kalmamasını umuyoruz” dedi.