İtalya’dan dönen bir Rusya vatandaşında koronavirüs tespit edildi

İtalya’dan dönen bir Rusya vatandaşında yeni tip koronavirüs Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Hastanın durumunun şu an iyi olduğu kaydedildi.

Rusya’da koronavirüsle ilgili durumu kontrol ve gözlem merkezinin aktardığına göre, İtalya tatilinden dönen bir Rusya vatandaşında virüs tespit edildi.

Söz konusu kişi 23 Şubat’ta geri döndü ve Moskova bölgesindeki evine gitti. Birkaç gün sonra da akut solunum viral enfeksiyonu semptomlarıyla polikliniğe başvurdu ve daha sonra enfeksiyon hastanesine sevk edildi.

Durumu şu anda iyi olan hasta ile birlikte seyahat eden kişiler de gözetim altında tutuluyor.