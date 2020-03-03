Rusya’yı Eurovision’da temsil edecek grup belli oldu

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal (Birinci Kanal) basın dairesinden yapılan açıklamaya göre bu yıl Hollanda’nın Rotterdam kentinde yapılacak olan Eurovision Şarkı Yarışması’nda Rusya’yı Little Big adlı müzik grubu temsil edecek.



Açıklamada, “Little Big, Rusya ve Avrupa'nın dans pistlerinde hakim olan punk, pop ve rave kokteyli” ifadelerine yer verildi.

Şarkılarında Rus kültüründen ögelerin yanı sıra grotesk unsurlar da kullanan grubun üyeleri İlya Prusikin, Sofya Tayurskaya, Anton Lissov ve Sergey Makarov.

Daha önce grup üyelerinin Rusya’yı Eurovision’da temsil edeceklerine inanmadıklarını anlatan Prusikin, ancak şimdi bu şansı değerlendirip mutlaka ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Grubun yarışmaya katılacağı parçanın prömiyerinin ise önümüzdeki günlerde yapılacağı kaydedildi.

12-16 Mayıs’ta Rotterdam kentinde gerçekleşecek olan yarışmayı düzenleme hakkını Hollanda’ya kazandıran isim, geçen yılki yarışmanın birincisi olan Duncan Laurence.