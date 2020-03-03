‘Morskoy Start' yüzen uzay üssü Rusya’ya doğru yola çıktı

Rusya’ya ait ‘Morskoy Start’ (Deniz Kalkışı) adlı yüzey uzay üssünün ABD’den ayrıldığı ve yaklaşık 28 Mart’ta Rusya’da olması beklendiği öğrenildi.

Gemilerin anlık pozisyonlarını GPS ile takip eden vesselfinder.com sitesinde yer alan bilgiye göre ‘Morskoy Start’ projesine ait Odyssey fırlatma platformunu taşıyan Xin Guang Hua nakliye gemisi ABD’den çıktı ve 28 Mart’ta Rusya’da olması bekleniyor.

Sitede yayınlanan bilgiye göre ‘Morskoy Start’ projesine ait Odyssey fırlatma platformunu Xin Guang Hua nakliye gemisi ABD’deki Long Beach’den Moskova saatiyle 23.19’da (TSİ ile aynı) ayrıldı ve Rusya’nın Primorskiy bölgesinde, Kuzey Kore sınırının yakınında yer alan Slavyanka limanına doğru ilerliyor. Platformun 28 Mart’ta saat 9.00’da orada olması bekleniyor.

Rus havayolu şirketi S7 Airlines geçen aralıkta ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Morskoy Start’ın Rusya’ya taşınmasına izin verdiğini açıklamıştı. S7, Nisan 2018’de 150 milyon dolarlık bir anlaşmayla yüzen deniz üssü dahil olmak üzere Morskoy Start projesine ait tüm unsurları satın almıştı.

Daha önce Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos), ‘Morskoy Start' adlı yüzen uzay üssünün yeni geliştirilen Soyuz-5 uzay araçlarının fırlatılması amacıyla modernize edileceğini açıklamıştı.