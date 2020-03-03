Kremlin: Putin ve Erdoğan 5 Mart'ta İdlib'i konuşacak

Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta İdlib'deki durum bağlamında Suriye'de çözümü konuşacağını belirtti.

Kremlin'den Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Mart'ta gerçekleştireceği görüşmeye dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "5 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut gerilim göz önünde bulundurularak Suriye'de çözümün istişare edilmesi planlanıyor" denildi.

Daha önce Putin ve Erdoğan'ın 5 veya 6 Mart'ta görüşebileceği ifade edilmişti.