Peskov: İdlib'de Rusya ile Türkiye arasında çatışma çıkmasını orduların yakın teması sayesinde önleyebiliriz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin İdlib'de doğrudan birbirleriyle çatışma riskini orduların yakın teması ve diyaloğu sayesinde en aza indirgeyebileceklerini umduklarını söyledi.

Gazeteciler, basın toplantısında Peskov'a Rus ve Türk askerlerinin İdlib'de birbirlerine çok yakın mesafede bulunması nedeniyle Rusya ile Türkiye arasında doğrudan çatışma riskinin ne kadar yüksek olduğunu sordu.

Peskov, "İki ülkenin orduları arasında gerçekleştirilen yakın temas ve diyalog sayesinde bu riski önemli şekilde indirgeyebileceğimizi umuyoruz" yanıtını verdi.

'BM Suriye Araştırma Komisyonu'nun suçlamalarını kesinlikle reddediyoruz'

Peskov, BM Suriye Araştırma Komisyonu'nun Rusya'nın İdlib'de savaş suçu işlediğine dair suçlamalarını kesin bir dille reddetti.

Peskov, "Bu suçlamaları kesinlikle reddediyoruz. Bu suçlamalar, İdlib'deki teröristler Suriye ordusuna karşı saldırıya başladıktan 1-2 gün sonra yöneltildi. Hiçbir komisyonun sahada olan bitenler hakkında güvenilir bilgi elde edemeyeceği aşikar" dedi.

'Putin'in 6 Mart planlarında dörtlü zirve yok'

Komisyonun raporunda terör örgütlerinin eylemleri hakkında hiçbir hususa yer verilmediğini ve bunun bu komisyonun çıkarımlarını 'en azından tek taraflı' yaptığını kaydeden Peskov, suçlamaları kesinlikle kabul etmediklerini vurguladı.

Bloomberg'in Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yakın bir vekile dayandırdığı, 6 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Merkel arasında dörtlü zirve yapılacağı iddiası da basın toplantısında gündeme getirildi.

Böyle bir zirve konusunda mutabakat sağlanmadığını ve o tarihte Putin'in planlarında dörtlü zirve bulunmadığı söyleyen Peskov, gazetecilere 5 Mart'ta Kremlin'de Putin ile Erdoğan arasında yapılacak ikili zirveyi bekleme tavsiyesinde bulundu.

'Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi, liderlerin programlarında mutabık kalınırsa yapılacak'

Peskov, Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında yapılması planlanan üçlü zirvenin ise liderlerin programı üzerinde mutabakat sağlanması halinde gerçekleşeceğini ifade etti.