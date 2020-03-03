Rusya: Türkiye ve Batılı ülkelerin İdlib'de milyonlarca kişilik sığınmacı akımı oluştuğuna dair açıklamaları doğru değil

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye ve Batılı ülkelerin Rusya ve Suriye yönetimine yönelttiği İdlib'de milyonlarca kişilik sığınmacı akımı oluştuğuna dair eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Basın toplantısı düzenleyen Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, "Türkiye, Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından Suriye ve Rusya yönetimlerine yöneltilen, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumun kötüleşmesi sonucu milyonlarca kişilik sığınmacı akımı oluştuğuna ve insani kriz yaşandığına dair çok sayıdaki açıklama ve eleştiriler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Suriye hükümet güçlerinin teröristlere yönelik cevabi eylemleri sonucunda özgürleştirilen gerilim azaltma bölgesinin doğusundaki bölgelerde Ocak-Şubat 2020'de yaklaşık 210 bin kişinin, M4 karayolunun güneyindeki operasyon düzenlenen bölgede ise en az 50 bin kişi yaşadığını kaydeden Juravlyov, şunları ekledi:

© AA / Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi başladı: Gündem İdlib

Şu anda Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgelerde yaklaşık 200 bin göçmenin bulunduğunu belirten Juravlyov, bunların 85 bininin sığınmacı kamplarında bulunduğunu söyledi.

Barış Pınarı Harekatı sırasında çoğunluğu Kürt olmak üzere 135 binden fazla kişinin geleneksel olarak yaşadıkları alanları terk ettiğini de söyleyen Juravlyov, Türk hükümetinin bu bölgelere Türkmenleri zorla yerleştirdiğini ve bunun söz konusu bölgelerdeki etnik yapıda köklü değişikliğe yol açtığını ifade etti.

Juravlyov, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'i terk edenlerin sayısının ise çoğunluğu Kürtler olmak üzere yaklaşık 250 bin olduğunu ekledi.