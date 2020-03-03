Moskova Belediye Başkanı: Başkentteki ilk koronavirüs vakası nedeniyle 24 kişi hastanede gözlem altında

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni tip koronavirüs Kovid-19 taşıdığı tespit edilen ilk başkent sakininin yakın çevresindeki kişilerin ve aynı uçakta bulunanların hastanede ve karantinada olduklarını belirtti.

Kendi sitesinden konuya ilişkin bir açıklama yapan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni tip koronavirüs Kovid-19 taşıdığı tespit edilen ilk başkent sakininin yakın çevresindeki kişilerin ve aynı uçakta bulunanların hastanede ve karantinada olduklarını ifade etti.

Açıklamada, “Bulaşma şüphesinin oluştuğu tarihten (29 Şubat) itibaren bir gün içinde bu kişinin temasta olduğu akrabaları, arkadaşları, tanıdıkları ve aynı uçakta bulunan yolcular olmak üzere tüm çevresi tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

Hasta kişinin 6 akrabasının ve 5 tanıdığının hastanede gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, uçakta bulunanlardan ise 13 kişinin hastaneye yatırıldığı, ayrıca 83 kişinin de karantina altına alındığı kaydedildi.

Sobyanin açıklamasında ayrıca Moskova’daki yetkili makamların virüsün kentte yayılmasına izin vermemek için yoğun önlem aldıklarını belirtti.

Ne olmuştu?

Dün İtalya’dan dönen bir Rusya vatandaşında yeni tip koronavirüs Kovid-19 tespit edildiği, hastanın durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Yapılan epidemiyolojik araştırma, adamın 21 Şubat’ta İtalya’da tatildeyken hastalandığını göstermişti. Hasta 27 Şubat’ta akut solunum viral enfeksiyonu semptomlarıyla polikliniğe başvurmuş ve oradan koronavirüs şüphesiyle enfeksiyon hastanesine sevk edilmişti.