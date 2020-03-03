Rus Dışişleri: HTŞ'nin terör örgütü olmadığına dair haberler, terörü meşru kılma amacı taşıyor

Heyet Tahrir el-Şam'ın terör örgütü olmadığına dair haberleri terörü meşru kılmaya yönelik bir adım olarak niteleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, İdlib'deki terör yuvasının varlık göstermesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sputnik'e demeç veren Heyet Tahrir el-Şam'ın terör örgütü olmadığına dair basına yansıyan haberleri değerlendirdi.

Sıromolotov, Heyet Tahrir el-Şam'ın terör örgütü olmadığına ve Suriye Devlet Başkanı Esad'la savaşan muhalif güç olduğuna dair haberlerin terörü ve teröristleri meşru gösterme yönünde atılan yeni bir adım olduğunu ifade etti.

Sıromolotov, İdlib'de terör yuvasının varlık göstermesinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

'Muhalifleri teröristlerden ayırma konusunda tüm tarafları memnun eden bir çözüm yok'

Dışişleri Bakan Yardımcısı, İdlib'deki silahlı muhaliflerin teröristlerden ayrılması konusunda tüm tarafları memnun eden bir çözümün henüz bulunmadığını belirtti.

"Eğer Moskova bunu nasıl yapacağını bilseydi, bu süreci üstlenirdi. Türkiye bunu üstlendi ve demek ki, onlar biliyor. Eğer çözümü bilseydik, bu soruna çoktan çözüm bulunurdu ancak şu an itibarıyla tüm tarafları memnun eden bir çözüm yok ve hiç kimse bir tavsiyede bulunamıyor" ifadelerini kullandı.

'Putin ve Erdoğan'ın bunları konuşacağını düşünüyorum'

İdlib'deki teröristlerle silahlı muhalifleri ayırma konusunun, Soçi'de varılan mutabakatların Türkiye tarafından yerine getirilmeyen kısmı olarak her gün gündeme geldiğine dikkat çeken Sıromolotov, 5 Mart'ta görüşecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuları da ele alacağını düşündüğünü ekledi.