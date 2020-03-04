Rus askeri polisi, Serakib’de devriyeye devam etti

Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Rus askeri polisi son günlerde şiddetli çatışmaların yaşandığı Suriye’ninkenti ve İdlib’deki M5 karayolundaki devriye görevine devam ediyor.

Rus askeri polisi, güvenlik ve istikrarın sağlanması için Serakib kentine sevk edildi. M4 ve M5 karayollarının kesiştiği noktada bulunan Serakib kenti Suriye hükümet güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

Rus askeri polisinin Serakib kentindeki ikinci devriye günü de olaysız geçti.