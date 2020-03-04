Peskov, Putin-Erdoğan zirvesine ilişkin planları ve beklentileri açıkladı

Peskov'a basın toplantısında yarınki kritik Putin-Erdoğan zirvesine ilişkin planlar ve beklentiler soruldu.

Peskov, "Planlar, Erdoğan'la İdlib krizinin istişare edilmesine yönelik. Beklentiler ise, bu krizin öncü işaretleri, bu krizin nedenleri, bu krizin sonuçlarının oluşturacağı tehlike konusunda ve bu krizin sonlandırılması için gereken ortak önlemler konusunda ortak anlayış sağlanması" dedi.

Peskov, bu önlemlerin neler olabileceği sorusu karşısında da zirvenin sonucunu bekleme tavsiyesinde bulundu.