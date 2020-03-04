Rusya: Heyet Tahrir el-Şam militanları Serakib'de kimyasal silah kullanma girişiminde bulundu

Yazılı açıklama yayınlayan Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, "3 Mart'ta İdlib gerilimi azaltma bölgesinin doğusunda Suriye ordusunun Heyet Tahrir el-Şam örgütündeki teröristlere karşı gerçekleştirdiği cevabi eylemler sırasında başarısızlıkla sonuçlanan kimyasal silahlı provokasyona ilişkin çürütülemeyecek kanıtlar ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Sayıları 15'i bulan bir grup teröristin 2 Mart akşamı zehirleyici kimyasal maddelerle doldurulmuş haznelere sahip yüksek patlayıcı etkili mühimmatları patlatma girişiminde bulunduğunu belirten merkez, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Teröristler, zehirleyici kimyasal madde kullanımı konusunda deneyimleri ve becerileri bulunmaması nedeniyle bir hazneden kimyasal madde sızmasına yol açtı. Bunun sonucunda güçlü kimyasal zehirlenmeye maruz kalan teröristler, mühimmatları patlatmayı ve provokasyon gerçekleştirmeyi başaramadı."

Teröristlerin Suriye ordusunun Serakib'in batısındaki ilerleyişini engelleme ve daha sonra hükümet güçlerini kimyasal silah kullanmakla suçlama planları yaptığını kaydeden merkez, bu olayı doğrulayan çürütülemeyecek kanıtlara sahip olduklarının ve bunları en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaklarının altını çizdi.

Rus askeri polisi, son günlerde şiddetli çatışmaların yaşandığı Serakib'de dün devriye görevi gerçekleştirmişti.