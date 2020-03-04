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16:34 04 Mart 2020
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    Rusya Savunma Bakanlığı: Türkiye, Suriye konusundaki sorumluklarını yerine getirmiyor

    © Sputnik / Михаил Воскресенский
    Rusya
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    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Türkiye’nin Suriye ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmediğini, Soçi anlaşmaları üzerinden geçen bir buçuk yıl sonra İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki Türk gözlem noktaları ile teröristlerin müstahkem bölgelerinin neredeyse birleştiğini ifade etti.

    Konaşenkov’a göre, Suriye ordusunun İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki yanıt niteliğindeki eylemleri, Heyet Tahrir el Şam örgütü üyelerinin Halep ve M5 karayollarından güvenli bir uzaklığa çekilmesini sağladı. Bu da, gerilimi azaltma bölgesindeki durumu yeni bir ‘kader anına’ getirdi.

    Batılı ülkelerin yanı sıra BM’nin de 2018’de İdlib konusundaki Soçi anlaşmalarının imzalanmasını olumlu karşıladığını belirten Konaşenkov, Türkiye’nin anlaşmalar uyarınca üstlendiği en önemli sorumluluğun teröristler ve ağır silahların İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin 15-20 kilometre uzağına çekilmesi olduğunu hatırlattı.

    ‘Terör örgütleri, ‘ılımlı muhalif’ militanlarını Türkiye sınırına yönlendirdi’

    Konaşenkov, “Ancak bunun yerine geçen neredeyse 18 ay içinde, Heyet Tahrir el Şam, Türkistan İslam Partisi, Hurras el Din terör örgütleri, bölgedeki tüm ‘ılımlı muhalif’ militanlarını Türkiye sınırında, kuzeyde yoğunlaştırdı” dedi.

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    Konaşenkov, Türkiye’nin sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle civardaki sivil yerleşim birimleri ve Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne yönelik yoğun topçu saldırılarının da arttığını, saldırıların artık her gün gerçekleştirildiğini ifade etti.

    Konaşenkov, anlaşma doğrultusunda kurulan Türkiye’nin İdlib’deki gözlem noktalarının, terör örgütlerinin müstahkem bölgeleriyle neredeyse birleştiğini belirtti.

    ‘Batı, Türkiye’nin İdlib’e güçlerini sevk etmesini görmezden geliyor’

    Konaşenkov’a göre, Türkiye uluslararası hukuku ihlal ederek İdlib’e güçlerini gönderdi ve Batı bu durumu tamamen gözardı etti.

    İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili Soçi anlaşmalarının yürürlüğe girmesinden bu yana, Moskova; BM ve Batı ülkelerine ilettiği resmi taleplerine yanıt alamadı. Şam da Batı’nın ‘savaş suçu işlediği’, ‘insani facia yaşandığı’ ve ‘İdlib’den milyonlarca kişilik göç olduğu’ gibi iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

    Konaşenkov, ABD ve Avrupa’nın, ‘Suriye ordusunun tüm güçlerini imha edip M5 karayolunu teröristlerin kontrolüne verme tehditlerini’ Ankara’nın savunmaya yönelik meşru hakkı olarak nitelendirdiğini ifade etti.

    Konaşenkov, “Batı’nın İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki alaycılığı ve sahte endişeleri sürerken, yalnızca Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi ve Suriye hükümeti her gün teröristlerden kurtarılan bölgelerde yaşayan sivil halka yardım götürüyor” dedi.

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    Etiketler:
    Hurras El Din, Türkistan İslam Partisi, Halep, Rusya, Türkiye, İgor Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı
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