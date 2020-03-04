Rusya, tıbbi maskelerin ihracatını yasakladı

Rusya hükümeti, koronavirüs nedeniyle maske de dahil olmak üzere bazı tıbbi malzemelerin ihracatını geçici olarak yasakladı. Karar 1 Haziran tarihine kadar yürürlükte olacak.

Rusya Bakanlar Kurulu’nun internet sitesinde yayınlanan karara göre, bazı tıbbi malzemelerin ihracatı yasaklandı.

1 Haziran’a kadar yürürlükte olacak kararla koronavirüs nedeniyle ülkede kişisel korunma ürünleri açığı oluşmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Karar uyarınca maske, bandaj, pamuk gazlı bez, kimyasala karşı koruyucu ve tek kullanımlık giysiler, galoş, pamuk respiratörler, gözlükler, dezenfektan ve antiviral ürünlerin dışında başka tıbbi malzemelerin Rusya dışına sevkiyatı yapılamayacak.

Karar ayrıca, cerrahi eldiven, önlük, solunum cihazları ve gaz maskelerini de kapsıyor.

‘Amaç, açık oluşmasının önüne geçmek’

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hükümet Rusya vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını sağlayacak tedbirler almaya ve kişisel korunmaya ilişkin belirli malzemeler konusunda açık oluşmasını önlemeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

‘Yapay açığı önlemek için önemli’

Bakan Denis Manturov, kararın özellikle de fırsatçıların yurtdışına satabileceği maske, respiratör ve antiviral ürünler konusundaki ‘yapay açığı’ önlemek için gerekli olduğunu ifade etti.