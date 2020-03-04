Putin, Erdoğan ile görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'nde İdlib'i görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı kritik görüşme bağlamında Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile İdlib’in etrafındaki durumu ve Rus-Türk ilişkilerinin çeşitli yönlerini ele aldığını belirtti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan, Putin’in Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle bir araya gelerek Türkiye Cumhurbaşkanıile yapacağı kritik görüşme bağlamında İdlib’in etrafındaki durumu veilişkilerinin çeşitli yönlerini ele aldığını aktardı.

“Rusya’nın iç gündemindeki meselelerin yanı sıra İdlib’in etrafındaki durum da ele alındı” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca toplantı katılımcıları, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova’ya gerçekleştireceği çalışma ziyareti için yapılan hazırlıklar çerçevesinde Rus-Türk ikili ilişkilerin çeşitli yönlerini ele aldı.”

Toplantıda Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus parlamentosunun her iki kanadının başkanları Valentina Matviyenko ve Vyaçeslav Volodin, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımsısı Dmitriy Medvedev, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin ve Devlet Başkanı’nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov yer aldı.