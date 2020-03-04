Putin, Erdoğan ile görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'nde İdlib'i görüştü

“Rusya’nın iç gündemindeki meselelerin yanı sıra İdlib’in etrafındaki durum da ele alındı” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ayrıca toplantı katılımcıları, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova’ya gerçekleştireceği çalışma ziyareti için yapılan hazırlıklar çerçevesinde Rus-Türk ikili ilişkilerin çeşitli yönlerini ele aldı.”
Toplantıda Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus parlamentosunun her iki kanadının başkanları Valentina Matviyenko ve Vyaçeslav Volodin, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımsısı Dmitriy Medvedev, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin ve Devlet Başkanı’nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov yer aldı.
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