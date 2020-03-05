Roskomnadzor, yasaklanmış bilgiler listesine koronavirüsle ilgili sahte bilgileri de ekledi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Başsavcılığın talebi üzerine, yeni tip koronavirüs enfeksiyonuyla ilgili sosyal ağlardan yayılan sahte bilgileri, yasaklanmış bilgiler listesine ekledi.

Roskomnadzor basın servisinden yapılan açıklamada, Başsavcılığın Roskomnadzor'a özellikle VKontakte ve Facebook gibi sosyal ağlarda yer alan koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla bağlantılı sahte bilgilerin linklerini gönderdiği belirtildi.

Sosyal ağlarda yayınlanan sahte bilgilerin kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden sosyal içerikli yanlış bilgiler olduğu kaydedilen açıklamada, Roskomnadzor’un yasa gereği, bu kaynaklara erişimi sınırlandıracağı ve bilgi ağı hizmetlerine erişim sağlayan şirketlere bildirim göndereceği ifade edildi.

Buna karşılık, Ulusun Sağlığı Birliği Başkanı Leo Bokeriya, Rusların koronavirüs hakkında güvenilir bilgi alabilecekleri bir bilgi merkezi kurulmasını önerdi.