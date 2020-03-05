Rus uzman: Rusya ve Türkiye yeni bir anlaşma imzalayabilir

Rus askeri uzman Vladimir Yevseyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Moskova’da yapacakları görüşme çerçevesinde iki ülke arasında yeni bir anlaşmanın imzalanabileceğini ifade etti.

Rusya BDT Ülkeleri Enstitüsü Avrasya Entegrasyonu ve Şanghay İşbirliği Örgütü Geliştirme Bölümü Başkanı Vladimir Yevseyev, Putin ile Erdoğan arasında bugün yapılacak görüşmenin neticeleri konusunda değerlendirmede bulundu.

Yevseyev, görüşmede iki ülke arasında büyük ihtimalle yeni bir anlaşma imzalanacağını ifade etti.

Yevseyev, “Yeni anlaşma şimdilerde mevcut olan cephe hattı konusunda düzenlemeye gitmeye yönelik olacaktır. Yani Serakib kenti ve Şam ile Halep’i bağlayan karayolu Suriye hükümetinin kontrolünde kalacaktır” dedi.

Yevseyev, iki ülke arasında yeni bir anlaşmanın tarafları belli başlı zorluklardan kurtaracağını belirtti.

‘İkili işbirliği yeniden tesis edilecektir’

Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyelerin gerçekleştirildiği Haseke vilayeti konusunda etkileşim kurmaya devam ettiğini vurgulayan Yevseyev, ikili işbirliğinin tam anlamıyla yeniden tesis edileceğini, ancak tarafların mevcut zorlukların üstesinden birlikte gelmesi gerektiğini kaydetti.

Yevseyev, “Türkiye ve Rusya arasında bu tür zorluklar yaşanmasına rağmen, engelleri başarıyla aşıyorlar, iki taraf Suriye görüşmeleri konusunda Astana formatı çerçevesinde kalacaktır. Bu format sayesinde İdlib vilayetinin büyük kısmı İslamcıların elinden alındı, stratejik Halep-Şam yolu kurtarıldı. Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliği tam anlamıya yeniden tesis edilecektir” dedi.