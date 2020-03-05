Kremlin: Karlov suikastının emrini verenlerle gerçekleştirenlerin cezalandırılmasını istiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy, savcının bugün mütalaasını açıkladığı Karlov suikastı davasına ilişkin, “Söz konusu davayı çok dikkatli bir biçimde izliyoruz. Türkiye’deki Rus büyükelçisine yönelik suikastın emrini verenlerin ve bu cinayeti gerçekleştirenlerin bulunacaklarına ve yasalar çerçevesinde cezalandırılacaklarına inanmak istiyoruz” dedi.

Peskov, savcının Karlov suikastı davasında yargılanan 6 sanığın beraatini istemiş olmasına ilişkin bir soru karşısındaysa şunları söyledi: “Türkiye’nin yargı sistemi ve savcı mütalaasıyla ilintili iç süreçleri hakkında yorum yapmayacağız, zira bu bizi ilgilendirmez. Bizim için mühim olan büyükelçimizin katillerinin cezalandırılması.”

Ankara'daki bir fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada 19 Aralık 2016’da silahlı saldırı sonucu öldürülen Karlov’a yönelik bu suikastla ilgili olarak 28 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını bugün açıkladı.

Savcı, 5 sanık için 2’şer kez, 3 sanık için birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 70 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. 5 sanığın örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsini isteyen savcı, 6 sanığın beraatini, firari sanıkların da dosyasının ayrılmasını talep etti.