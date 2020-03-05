Putin ve AB Konseyi Başkanı Michel, İdlib'deki durumu konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile İdlib'deki durumu ve göçmen sorununu konuştuğu ifade edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Vladimir Putin ve Charles Michel telefon görüşmesi yaptı.

Tarafların terör örgütlerinin saldırgan eylemleri sonucu İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki yaşanan gerilim bağlamında Suriye'deki durumu istişare ettiği belirtilen açıklamada, "İnsani konulara özel önem atfedildi. Bu çerçevede Michel, AB ülkelerine yasa dışı göçün önlenmesi için alınan önlemler hakkında bilgi verdi" dendi.

Açıklamada, Putin ve Michel'in temasları sürdürmeyi kararlaştırdığı da kaydedildi.